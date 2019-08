Scontro con pulmino disabili, 5 ferite

AREZZO, 26 AGO - Scontro tra un pulmino che trasportava disabili e un'auto, cinque donne ferite. È accaduto stamani in località Ponte alla Chiassa nel comune di Arezzo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia locale per i rilievi. I feriti sono tutte donne disabili che venivano trasportate per varie necessità. Una 48enne è stata portata in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi per un forte trauma cranico commotivo. Le altre in codice giallo all'ospedale Dan Donato di Arezzo. Sul posto anche l'elisoccorso Pegaso.