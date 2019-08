Rohani, sì a negoziati in interesse Iran

ISTANBUL, 26 AGO - "Credo che per l'interesse nazionale del nostro Paese dobbiamo usare ogni strumento. Se sapessi di avere un incontro con qualcuno che potrebbe portare prosperità al mio Paese e risolvere i problemi del mio popolo, non esiterei". Lo ha detto in un discorso in diretta tv il presidente iraniano Hassan Rohani, dopo la visita di ieri del suo ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif a Biarritz a margine del G7, dove ha incontrato nuovamente anche il presidente francese Emmanuel Macron.