Trump, Macron non è stato irrispettoso

BIARRITZ, 26 AGO - "Sapevo che sarebbe venuto e rispetto il fatto che sia venuto. Ho una relazione molto buona con Macron, che me lo ha chiesto. Io non lo considero per nulla irrispettoso". Così il presidente Usa Donald Trump ha risposto ai giornalisti che chiedevano se il presidente francese Emmanuel Macron lo avesse informato dell'arrivo del ministro degli esteri iraniano Zarif a Biarritz.