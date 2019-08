Boschi,no a Conte lo ha detto Zingaretti

CASTELVECCHIO PASCOLI (LUCCA), 24 AGO - "La trattativa la gestisce Zingaretti, sulla base della linea stabilita in direzione, ed è lui ad aver detto no all'ipotesi di un governo Conte bis". Così Maria Elena Boschi avvicinata dall'ANSA al Ciocco, in Garfagnana, nell'ultimo giorno della scuola di politica di Matteo Renzi, richiesta di un commento sul no del segretario Dem alla richiesta di M5s di un reincarico al premier dimissionario Giuseppe Conte. "Nel momento in cui il segretario, che sta seguendo la trattativa con M5s - ha aggiunto - ha espresso una posizione (sul governo Conte bis, ndr), credo che soltanto il segretario, eventualmente, possa cambiare quella posizione".