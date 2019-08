Giorgetti, vado fiero all'opposizione

RIMINI, 23 AGO - "Vado all'opposizione con grande fierezza, coerente con le cose che penso". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo uscente, Giancarlo Giorgetti (Lega), intervenendo al Meeting di Cl. "In Italia si pensa che se si fa una scelta per coerenza perdendo il potere uno sia un fesso: questa è una patologia. Non è possibile che chi ha votato fino a ieri una cosa possa votare domani l'esatto contrario", aggiunge Giorgetti.