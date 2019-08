Governo:Delrio, stiamo facendo tentativo

RIMINI, 23 AGO - "Noi stiamo cercando di fare adesso un tentativo", cerchiamo di verificare "se ci sono le condizioni per un'agenda" di governo imperniata soprattutto sui temi del lavoro. Lo afferma il capogruppo alla Camera del Pd Graziano Delrio intervenendo in streaming al Meeting di Rimini. "Stiamo facendo un dialogo anche con altre forze che ci sono in Parlamento, senza presunzioni" sull'esito di formazione del Governo "ma sapendo che c'è un'emergenza da affrontare", aggiunge Delrio.