Di Maio, obiettivo taglio parlamentari

ROMA, 23 AGO - "Tutti gli italiani che hanno dato il voto un anno e mezzo fa devono poter dire "non è stata una legislatura lunghissima, non è stata fortunata, ma almeno abbiamo tagliato i parlamentari". Io questo non lo dico in un messaggio a qualcuno però se già stamattina vedono che partono le guerre interne alle forze politiche, gli audio da una parte, i tweet da una parte, i post da un'altra...gli italiani vogliono il taglio dei parlamentari, è un obiettivo di questa legislatura". Lo afferma Luigi Di Maio intercettato dalle tv nei pressi di Montecitorio.