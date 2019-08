Vescovo Norcia, sfollati 'come' migranti

BEVAGNA (PERUGIA), 23 AGO - C'è "poca differenza" tra i migranti "trattenuti" sulle navi e gli sfollati del sisma in centro Italia costretti a vivere fuori dalle loro abitazioni. A sostenerlo è il presidente della Conferenza episcopale umbra e vescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo nel ricordare il terzo anniversario della prima forte scossa. Parole pronunciate a Bevagna nel corso dell'omelia per la festa del beato Giacomo Bianconi. "C'è poca differenza e direi c'è la stessa responsabilità morale - ha detto monsignor Boccardo - nel trattenere migranti e profughi su una nave in attesa di un porto sicuro e nell'obbligare tanta gente a vivere fuori dalla propria casa nella precarietà e nell'attesa". "Nell'anniversario della prima scossa del terremoto c'è un verbo - ha aggiunto il presidente della Ceu - che è urgente declinare con serietà e responsabilità ed è restituire. Bisogna restituire con urgenza alle popolazioni della Valnerina la fiducia che è stata loro rubata". (ANSA).