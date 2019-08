Corea Sud: Abe, 'minata fiducia'

TOKYO, 23 AGO - Il premier giapponese Shinzo Abe esorta la Corea del Sud a mantenere le promesse sullo scambio di intelligence tra i due Paesi, aggiungendo che la decisione potrebbe avere conseguenze negativo sul lavoro di cooperazione con gli Stati Uniti. "Il comportamento del governo coreano continua a minare la relazione di fiducia", ha detto il premier nipponico, riferendo alla stampa. Ieri - all'apice di uno scontro economico e diplomatico con Tokyo, la Corea del Sud aveva comunicato di non voler estendere il patto sullo scambio di informazioni militari, siglato nel novembre 2016, perché "non più in linea con i propri interessi nazionali".