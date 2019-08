Mattarella, chiesto tempo per governo

ROMA, 22 AGO - "Nel corso delle consultazioni mi è stato comunicato da parte di alcuni partiti che sono state avviate iniziative per un'intesa in Parlamento per un nuovo governo e mi è stata avanzata la richiesta di avere il tempo di sviluppare questo confronto". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Anche da parte di altre forze politiche, del resto, è stata rappresentata la possibilità di ulteriori verifiche", ha aggiunto. "La crisi - ha però precisato - va risolta all'insegna di decisioni chiare e in tempi brevi".