Mattarella, martedì nuove consultazioni

ROMA, 22 AGO - "Svolgerò nuove consultazioni che inizieranno nella giornata di martedì prossimo per trarre le conclusioni e assumere le decisioni necessarie". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine delle consultazioni al Quirinale. "La crisi va risolta in tempi brevi come richiede un grande Paese come il nostro", ha aggiunto, spiegando che "sono possibili solo governi che ottengono la fiducia del Parlamento con accordi dei gruppi su un programma per governare il Paese, in mancanza di queste condizioni la strada è quella delle elezioni".