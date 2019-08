5s:Di Stefano,chi sposa 10 punti con noi

ROMA, 22 AUG - "Salvini si e' dimostrato inaffidabile e non credibile. Ci sono 10 punti di programma, chi li sposa può fare un accordo con noi"‎. Lo ha detto il sottosegretario M5S Manlio Di Stefano entrando alla riunione dei gruppi. "Sono aperte un po' di interlocuzioni, che devono essere sui punti che abbiamo indicato. ‎L'apertura l'abbiamo fatta dal primo giorno a tutti i partiti che non voglio l'aumento dell'iva che potrebbe esserci per colpa di Salvini. Chiunque pensi che le nostre proposte siano di interesse pubblico può aderire, anche la Lega, ma ora e' un problema loro".