Di Maio, non lasciamo nave affondare

ROMA, 22 AGO - "Non lasciamo la nave affondare, perché l'Italia siamo tutti, a dispetto degli interessi di parte". Lo afferma il leader del M5S Luigi Di Maio, al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E ha aggiunto: "I cittadini che ci hanno votato il 4 marzo, l'hanno fatto per cambiare l'Italia non il Movimento e penso anche che il coraggio non è di chi scappa, ma chi prova fino in fondo a cambiare le cose, anche sbagliando con sacrificio e provando a fare le cose".