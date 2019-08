Turista si arrampica e chiama pompieri

LAMPEDUSA (AGRIGENTO), 22 AGO - Un turista imprudente si è arrampicato sul costone roccioso a sinistra della spiaggia dell'isola dei conigli a Lampedusa e siccome gli franava il terreno sotto ai piedi si è spaventato e con la moglie ha avvertito i vigili del fuoco. L'allarme si è ingigantito, si è temuta una frana, e sono intervenuti i pompieri, la guardia costiera e il sindaco Totò Martello è andato sul posto. Solo qualche graffio e un pò di paura per l'uomo che voleva scattare delle fotografie dall'alto dopo essere arrivato sotto costa con la famiglia in un barchino. Il turista ora rischia sanzioni perchè c'è il divieto di arrampicarsi in quella zona e l'imbarcazione forse non poteva arrivare fin lì.