Cav, attenti a programma contro editoria

ROMA, 22 AGO - -"Vi dico di fare attenzione perche' ci sono programmi in giro anche contro l'editoria e le tv. Il male puo' venirci addosso, ed e' un male grande che riguarda tutti noi". Lo dice Silvio Berlusconi, rivolto ai cronisti, dopo aver letto una nota al termine delle consultazioni con il Capo dello Stato. Poco prima l'ex premier aveva messo in guardia dai rischi di un governo 'giallorosso' "Un governo fortemente sbilanciato a sinistra sarebbe pericoloso per le imprese e per le garanzie di liberta' dei cittadini" con il rischio che "messo di fronte alle difficoltà ricorra ad una patrimoniale che comprometterebbe definitivamente le prospettive di crescita".