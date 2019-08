Ironia sui social per il caimano sparito

NUORO, 22 AGO - Mentre proseguono le ricerche del caimano Jack, sparito dal circo Martin a Orosei, sulla costa del Nuorese, nella notte tra domenica e lunedì, la notizia della scomparsa - un furto, come hanno denunciato i titolari del circo - ha dato una svolta all'estate 2019 in Sardegna. Sulla vicenda si è scatenata l'ilarità sulle chat e sul web, diventando un vero e proprio tormentone nelle discussioni on line e sotto l'ombrellone. Da giorni impazzano sui social i cosiddetti "meme" (le foto ritoccate con tanto di scritta) sul coccodrillo in fuga nelle due varianti linguistiche dell'italiano e del sardo, alcuni dei quali esilaranti. Prima la parodia con il logo di una nota marca di abbigliamento che ha per simbolo il coccodrillo, poi c'è il coccodrillo allo spiedo come se fosse un maialetto sardo. E ancora: il caimano che bussa alla porta: "Sono io ajo apri". In alcuni casi i meme sulla fuga del caimano si intrecciano con le altre notizia dell'attualità come la crisi di Governo.