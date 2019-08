Governo: Zingaretti, no a Conte bis

ROMA, 21 AGO - "Discontinuità vuol dire che ovviamente non vogliamo e non possiamo entrare in un governo che propone il Conte bis, il proseguimento di un governo che abbiamo combattuto. Tutti si facciano carico della necessita' di avviare un nuovo governo". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti a La7.