Prorogata allerta incendi in Sardegna

CAGLIARI, 21 AGO - Rimane ancora elevato il pericolo incendi in Sardegna. La Protezione civile regionale ha diramato anche per la giornata di domani, giovedì 22 agosto, un bollettino di allerta arancione che interesserà il Sulcis, il Campidano di Cagliari e Oristano e il Nuorese. Nel resto dell'Isola il pericolo di roghi è medio (giallo). Anche oggi il fuoco è divampato in diverse zone della Sardegna. Quattro gli incedi che hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Ancora attivo il rogo scoppiato a Usellus, nell'Oristense, dove sono in azione un Canadair e un elicottero con lanci d'acqua in località Funtana Ortu. Già spente invece le fiamme divampate a Ittiri e Castelsardo, nel Sassarese, e a Serri, nel Cagliaritano.