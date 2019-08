Padova,in centro servizio vigili in bici

PADOVA, 21 AGO - Controllo del centro storico in bicicletta per la Polizia locale di Padova, che in questi giorni ha dato il via al nuovo servizio su 'due ruote' nelle piazze e nelle aree pedonali. Il Comando decentrato della polizia di prossimità, in Prato della Valle, ha predisposto la presenza quotidiana di almeno una pattuglia di operatori per le verifiche nelle delle zone più centrali del capoluogo euganeo: le aree pedonali, le piazze e i giardini dell'Arena romana e la zona Altinate. "La mia scelta, condivisa con il Comandante - ha detto il sindaco Sergio Giordani -, è di incentivare il contatto della Polizia locale con la gente e i cittadini, assieme a modalità operative agili, che massimizzano la quantità di territorio sorvegliato dagli agenti per turno. Il servizio in bici ottempera a queste esigenze e si mostra necessario per una città turistica come Padova che, come dimostrano anche questi giorni d'agosto, è frequentatissima. Serve quindi assicurare serenità e controllo ai tanti visitatori".