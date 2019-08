Jova Beach, Brondi ospite a Lido Estensi

BOLOGNA, 21 AGO - E' stato Vasco Brondi, ex leader delle Luci della centrale elettrica, l'ospite a sorpresa del Jova Beach Party di ieri a Lido degli Estensi, nel Ferrarese, 12/a tappa del tour live di Lorenzo Jovanotti a cui hanno partecipato più di 28mila persone. Amico di Jovanotti, con cui ha collaborato nel tour del 2011 e con cui ha firmato la hit estiva del 2015, 'L'estate addosso'. Brondi, ferrarese, ha proposto con Lorenzo una versione inedita di 'Summer in a solitary beach', con cui hanno reso omaggio Franco Battiato. Poi hanno proposto la lettura di Warsan Shire, poetessa britannica di origine somala, nata in Kenya nel 1988 e considerata una spoken word artist, nota dopo aver collaborato ai testi di alcuni brani con Beyonce. Lorenzo e Vasco hanno insieme recitato la poesia 'Casa'.