Giudice denunciata per abusi edilizi

GENOVA, 20 AGO - Una giudice di Milano, Maria Grazia Bernini, presidente di sezione della corte d'appello di Milano, è stata denunciata a Genova per una serie di violazioni in materia urbanistica. La vicenda riguarda gli scontri tra i condomini di una villa a Santa Margherita Ligure. Il fascicolo è sulla scrivania del pubblico ministero Walter Cotugno, che coordina l' indagine dei carabinieri forestali. L'inchiesta era nata, come ha raccontato La Repubblica, intorno a un intervento effettuato nella porzione di terreno di Villa Roccia di proprietà del giudice. Il magistrato aveva avviato dei lavori per ricavare dei locali da destinare ai nipoti sotto una grande terrazza sfruttando il Piano casa della Regione Liguria che consente ampliamenti. Ma alcuni residenti della villa avevano segnalato che le opere avevano superato i limiti. Dalle segnalazioni si era passati al Tar che ha confermato l'abuso edilizio. Ora si attende il giudizio del Consiglio di Stato.