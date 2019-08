Morto pm Musso, in tanti a suoi funerali

AGLIANO TERME (ASTI), 20 AGO - Hanno voluto essere in tanti a salutare il pm di Milano Marcello Musso, scomparso tragicamente nei giorni scorsi mentre era in vacanza ad Agliano Terme, nell'Astigiano, dove vive sua madre, travolto e ucciso da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta. La chiesa San Giacomo Maggiore era gremita di famigliari, persone comuni e da tanti magistrati e investigatori che l'hanno conosciuto. C'erano il procuratore di Milano, Francesco Greco, i colleghi Alberto Nobili e Gian Carlo Caselli, Armando Spataro, Laura Barbaini, Carmen Manfredda e il pm dei minori Anna Maria Fiorillo che condivise con Musso il caso della 'coppia dell'acido' che portò alla condanna di Martina Levato e Alessandro Boettcher. Il parroco ha letto un messaggio scritto dall'avvocato Maria Assunta Notarangelo in cui era definito "grande persona, vissuta nel più assoluto e dignitoso anonimato" ed "esempio di rettitudine e ricerca giustizia".