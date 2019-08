Definitivo: Fabio Camilli figlio Modugno

ROMA, 19 AGO - A pochi giorni dal venticinquesimo anniversario della morte del grande cantautore Domenico Modugno la I sezione civile della Corte Suprema di Cassazione ha riconosciuto l'attore Fabio Camilli figlio legittimo del Mimmo nazionale e ha messo la parola fine a 18 anni di battaglie legali. "Ho dovuto fare una battaglia per poter affermare chi era mio padre. È stato un viaggio faticoso ed estenuante", ha detto all'ANSA Fabio Modugno ringraziando in primis "il mio amico e avvocato Gianfranco Dosi". Fabio, figlio della ballerina e coreografa e regista triestina Maurizia Calì, la "bellissima Kalì" di Pasqualino Maragià uno dei numerosi successi di Modugno, all'ANSA aggiunge: "Il procedimento di riconoscimento di paternità della durata media di 4-5 anni si è trasformato per me in un percorso a "ostacoli" lungo (e credo sia un record) 18 anni. Comunque ce l'ho fatta, è finita. Sono molte le persone che dovrò ringraziare per essermi state vicine in questi anni".