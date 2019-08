Escursionista incontra M49 in Alto Adige

BOLZANO, 19 AGO - Un escursionista ha incontrato ieri l'orso M49, scappato oltre un mese fa da un recinto in Trentino, nei pressi della gola Bletterbach in Alto Adige. Come racconta l'uomo di 64 anni al quotidiano Dolomiten, l'incontro è avvenuto lungo un sentiero poco battuto nella zona Butterloch. "Mi tremavano le gambe. Si scherza sempre su eventuali incontri con l'orso, ma quando lo incroci davvero ti passa la voglia di ridere", dice l'altoatesino al quotidiano. Il plantigrado - prosegue - era ad una trentina di metri di distanza e faceva versi minacciosi. L'escursionista - racconta - ha iniziato ad arretrare cantando e fischiando. Ad un certo punto M49 ha proseguito per la sua strada.