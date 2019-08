Box office Usa, Good Boys in vetta

ROMA, 18 AGO - Esordio in vetta al box office nordamericano per Good Boys-Quei cattivi ragazzi. La commedia della Universal, diretta da Gene Stupnitsky, con Jacob Tremblay e Brady Noon, nelle sale italiane dal 5 settembre, incassa 21 milioni di dollari al debutto. Resiste sul podio Fast & Furious - Hobbs & Show, primo spin off della saga, diretto da David Leitch. Il film, con Dwayne Johnson e Jason Statham ex acerrimi nemici costretti ad allearsi, ha rastrellato nel week end altri 14,1 milioni di dollari per un totale in tre settimane di 133 milioni di dollari. Continua la sua marcia Il re leone versione live action. Il film, dal 21 agosto nelle sale italiane, guadagna altri 11,9 milioni di dollari nel week end e, con un totale di 496 milioni sul mercato nord americano e di oltre 1,43 miliardi a livello globale, entra nella top ten della classifica degli incassi di sempre (è al nono posto). Debutto magro per The Angry Birds Movie 2, prodotto dalla Sony, quarto con 10,5 milioni di dollari.