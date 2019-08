Incendi: due Canadair in Sardegna

CAGLIARI, 17 AGO - Mentre si registrano nuovi incendi in Sardegna - ad Azana e Villanova Monteleone, in Ogliastra dove stanno operando tre elicotteri e due Canadair - il presidente della Regione, Christian Solinas, segue costantemente, in collegamento con la sala operativa, le operazioni delle squadre antincendio. "Assistiamo sgomenti e indignati - afferma - alle nuove tragedie del fuoco che in questi giorni di festa hanno devastato vaste zone della nostra Isola causando gravi danni all'ambiente e all'economia e mettendo a rischio la vita di molte persone. In queste ore drammatiche desidero manifestare la mia vicinanza alle persone più direttamente colpite da questa emergenza, e il plauso mio e di tutti i sardi alle donne e gli uomini dell'apparato regionale di protezione civile e contrasto agli incendi e ai Vigili del fuoco che anche oggi stanno operando con abnegazione e in molti casi a rischio della vita per contrastare il fronte del fuoco insieme a tanti volontari", conclude.