Lite a sprangate in negozio Bari,arresto

BARI, 17 AGO - Il giorno di ferragosto, al termine di una lite per futili motivi con un cliente, un dipendente di un negozio di alimentari vicino alla stazione centrale di Bari ha colpito ripetutamente al capo con una spranga di ferro il rivale, ferendolo gravemente: per questo motivo il questore di Bari ha disposto la chiusura per sette giorni dell'esercizio commerciale nel quale è avvenuta l'aggressione. Il giorno dopo il pestaggio - si è appreso oggi - i carabinieri hanno arrestato il dipendente del locale, un 27enne originario del Bangladesh, accusato di lesioni personali gravissime. La vittima dell'aggressione, un 22enne libico, è ricoverata in prognosi riservata.