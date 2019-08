Incendi: prorogata allerta in Sardegna

CAGLIARI, 17 AGO - Prorogata anche oggi l'allerta per il pericolo alto di incendi in Sardegna. Bollino arancione in Gallura, nel Nuorese, nel Campidano di Oristano e Cagliari e nel basso Sulcis. Nel frattempo si registra già un nuovo rogo a Buddusò, nel Sassarese. Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base Alà dei Sardi sta intervenendo su un rogo in località Sos Canales, in prossimità all'area già interessata nei giorni scorsi dalle fiamme.