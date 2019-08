Incidenti lavoro, morto un operaio

MONASTERACE (REGGIO CALABRIA), 17 AGO - Un operaio, F.M., di 45 anni, di Fuscaldo (Cosenza), dipendente di un'impresa impegnata nell'esecuzione di lavori nella stazione ferroviaria di Monasterace, è morto in un incidente sul lavoro. L'operaio, nel momento dell'incidente, si trovava alla guida di un trattore. Nell'effettuare una manovra in retromarcia, si é affacciato dall'abitacolo del trattore battendo la testa contro un container posizionato a ridosso dei binari. Il decesso dell'autista, a causa delle lesioni riportate nell'urto, è stato immediato. Vani i tentativi di soccorso da parte di alcuni colleghi di lavoro e del personale del 118. Sul posto, per i rilievi, si sono recati i carabinieri di Monasterace e della Compagnia di Roccella Jonica. Il mezzo a bordo del quale si trovava la vittima ed il cantiere in cui si é verificato l'incidente sono stati posti sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Locri.