Incidente sull'A14, due persone morte

BOLOGNA, 17 AGO - Incidente mortale nella notte sulla autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Valle del Rubicone e Cesena, in direzione Bologna. Nello scontro tra due auto - avvenuto all'altezza del chilometro 107 poco prima delle 1.15 - hanno perso la vita due persone mentre altre tre sono rimaste ferite: una in maniera lieve mentre due sono state condotte all'Ospedale di Cesena in codice 3, ossia di massima gravità. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con tre ambulanze e due automedicalizzate, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Attualmente sul luogo dell'incidente il traffico è regolare.