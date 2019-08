Mediaset: chiusura sprint in Borsa, +9%

MILANO, 16 AGO - Chiusura in forte rialzo per Mediaset in Piazza Affari (+9,89% a 3 euro). Il titolo del Biscione è stato protagonista di un rally per l'intera seduta, tra scambi fiume per oltre 12 milioni di pezzi, pari al 10,2% del capitale. Sugli scudi anche Mediaset Espana (+5,5% a 5,54 euro). I soci di entrambe sono convocati in assemblea il prossimo 4 settembre per decidere sul riassetto del gruppo e i forti acquisti potrebbero indicare attività di riposizionamento in vista del voto assembleare.