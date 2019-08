A. Adige: Schuetzen coprono 600 cartelli

BOLZANO, 16 AGO - Gli Schützen altoatesini hanno messo in atto una spettacolare protesta, coprendo la scritta tedesca su seicento cartelli stradali. Negli ingressi delle località altoatesine il nome tedesco è stato coperto con la scritta Dna Seit 97J, ovvero "deutsch nicht amtlich seit 97 Jahren" (non ufficiale da 97 anni). I Cappelli piumati affermano in una nota di voler protestare in questo modo "contro l'ingiustizia iniziata nel 1922 e tuttora in atto".