Renzi: M5S che fa? Può accadere di tutto

(ANSA)- ROMA, 16 AGO - "Tutto bellissimo. E tutto anche assurdo: mai vista una crisi gestita così. Se non fosse una cosa seria ci sarebbe da ridere! Salvini sente scivolarsi via la poltrona e sa che solo con il potere potrà avere ancora un (breve) futuro. Il capitano si è impaurito di brutto. E dunque offre tutto a Di Maio. Scene da far impallidire il calciomercato". Così Matteo Renzi su Fb. "Adesso vedremo che cosa farà il M5S: può davvero accadere di tutto. Noi abbiamo una sola stella polare: il rispetto delle Istituzioni. Solo quello". "Prima l'Italia. Poi il Pd, le correnti, le esigenze personali: prima l'Italia - prosegue -. Prima le Istituzioni. Siamo pronti a un Governo Istituzionale per salvare le famiglie dall'aumento dell'IVA e per evitare che l'Italia sia isolata in Europa. E siamo ancora più pronti a fare un'opposizione ancora più dura se grillini e leghisti si rimetteranno insieme per una banale esigenza di poltrone. Per noi la difesa degli italiani viene prima di qualsiasi cosa, anche dei nostri risentimenti personali".