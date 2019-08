Escursionista si infortuna, salvo

PIACENZA, 16 AGO - È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e del soccorso alpino per riportare a casa sano e salvo un escursionista che, ieri pomeriggio, è rimasto bloccato su un sentiero montano in alta Val Nure, in provincia di Piacenza, a causa di un infortunio mentre saliva per il passo dello Zovallo, nel comune di Ferriere. L'uomo, 67 anni, di Fiorenzuola d'Arda, è riuscito a chiamare il 118 con il suo telefono cellulare ed è stato raggiunto da tre squadre del Saer e dai vigili del fuoco. I soccorritori lo hanno stabilizzato e trasportato con una barella portantina, specifica per i soccorsi in montagna, fino all'ambulanza che lo ha poi portato in ospedale.