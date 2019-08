Trovato cadavere nel Cosentino

ACRI (COSENZA), 16 AGO - Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in contrada "Serricella" di Acri, nel Cosentino. Il cadavere, ridotto ad uno scheletro, è stato notato da un passante che ha subito informato i carabinieri della Compagnia di Rende. Le condizioni dei resti, secondo quanto riferito dai militari, non consentono, al momento, di identificare la persona deceduta e le cause della morte. È presumibile, tenuto conto degli abiti indossati dalla vittima, che si tratti di una persona di sesso maschile. La Procura della Repubblica di Cosenza ha disposto che sui resti venga effettuata l'autopsia.