Si tuffa da pedalò, ritrovato il corpo

VENEZIA, 16 AGO - E' stato ritrovato il corpo del giovane di 23 anni che ieri si è tuffato in mare da un pedalò, a Jesolo (Venezia), senza più riemergere dall'acqua. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco stamane dopo le lunghe ricerche effettuate da subito, ieri, una volta scattato l'allarme. La vittima è un ragazzo straniero che con alcuni amici si era portato al largo. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del fuoco la Guardia costiera e il personale della spiaggia. A Jesolo, per il Ferragosto, erano previsti i fuochi d'artificio ma lo spettacolo è stato rimandato a domani sera in segno di rispetto per l'accaduto.