Finisce contro scogli, muore in ospedale

ANCONA, 16 AGO - Era stata soccorsa nelle acque di Sirolo (Ancona) e portata all'ospedale di Torrette, ma le sue condizioni erano rimaste gravissime: oggi è arrivata la notizia del decesso, avvenuto mercoledì scorso, della 22enne Sofia Perelli di Perugia. L'8 agosto Sofia era in compagnia di una sua amica di 26 anni. Dopo un tuffo in mare, un'onda l'aveva scagliata contro gli scogli e la ragazza era rimasta sott'acqua, in arresto cardiocircolatorio. Era stata subito soccorsa da un'idroambulanza della Croce rossa di Ancona, all'altezza delle grotte di Sirolo, riportata a riva e da qui trasportata all'ospedale di Ancona. Ma Sofia è morta dopo un'agonia di sei giorni.