Amnesty, Sudan consegni Bashir all'Aja

IL CAIRO, Amnesty International ha fatto appello al governo militare del Sudan perché consegni Omar al Bashir alla Corte penale internazionale (Cpi) dell'Aja, dove è incriminato e ricercato dal 2009 per crimini di guerra e genocidio per i massacri nella provincia del Darfur nei primi anni 2000. L'ex dittatore deposto, secondo l'Ong umanitaria, "è scampato alla giustizia per troppo, troppo tempo". L'appello dell'organizzazione umanitaria arriva due giorni prima dell'apertura di un processo in Sudan a carico di Bashir, deposto dagli stessi militari e messo in carcere, per corruzione". Secondo Amnesty, il processo a Khartoum "è di per sé un passo positivo", anche se i militari hanno già dichiarato che non intendono estradare Bashir all'Aja malgrado il mandato d'arresto internazionale, ricordando come egli "sia ricercato per crimini atroci compiuti contro il popolo sudanese".