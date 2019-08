Palio Siena:Istrice vince prova generale

SIENA, 15 AGO - La contrada dell'Istrice ha vinto stasera la prova generale del Palio di Siena in vista della Carriera di domani. Buona la partenza di Pantera, Selva e Chiocciola ma è stata la contrada dell'Onda a prendere la testa alla prima curva di San Martino alternandosi poi in prima posizione con l'Oca fino alla terza curva del Casato quando l'Istrice, con il fantino Andrea Coghe detto 'Tempesta' sul cavallo Oppio, ha preso la testa fino al termine. Domani alle ore 9 è in programma la provaccia e nel pomeriggio, al tramonto, il Palio dell'Assunta.