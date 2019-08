Open Arms, Trenta non firma divieto

ROMA, 15 AGO - Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta non ha firmato il divieto all'ingresso nelle acque territoriali per la Open Arms come chiesto dal collega dell'Interno Matteo Salvini. "Non dobbiamo mai dimenticare che dietro le polemiche di questi giorni ci sono bambini e ragazzi che hanno sofferto violenze e abusi di ogni tipo. La politica non può mai perdere l'umanità.Per questo non ho firmato", spiega in una nota. La nave con 147 migranti a bordo è arrivata all'alba nelle immediate vicinanze di Lampedusa ma 'non abbiamo il permesso per entrare in porto', precisa la Ong in un tweet.