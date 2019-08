Milano, via i monopattini in 3 giorni

MILANO, 15 AGO - Niente noleggio di monopattini elettrici finché non sarà pronto il bando e non saranno installati i cartelli previsti dalla legge: così dice la lettera che il Comune di Milano ha inviato ieri alle aziende che offrono monopattini elettrici in condivisione. Il documento concede tre giorni di tempo agli operatori per togliere dalla strada i mezzi. Il decreto dello scorso giugno prevede che i monopattini possano circolare nelle aree pedonali, nei percorsi ciclo pedonali e nelle zone con limite di velocità a 30 chilometri all'ora e che chiede ai Comuni di installare cartelli per indicare dove circoleranno i mezzi elettrici. Il Comune di Milano ha dato l'avvio ai primi test, soltanto nelle aree pedonali (ma non sui marciapiedi) e a velocità limitata a sei chilometri orari. Ieri lo stop da Palazzo Marino, dove il 30 agosto in giunta comunale verrà discussa la delibera per affidare il servizio di noleggio dei monopattini.