Papa: sia pace in Siria e Medio Oriente

CITTA' DEL VATICANO, 15 AGO - Il Papa all'Angelus ha benedetto dei rosari "destinati ai fratelli della Siria. Per iniziativa dell'Associazione Aiuto alla Chiesa che soffre - ha detto - sono state realizzate circa seimila corone del Rosario". "Oggi, in questa grande festa di Maria, io le benedico, e poi saranno distribuite alle comunità cattoliche in Siria come segno della mia vicinanza, specialmente per le famiglie che hanno perso qualcuno a causa della guerra. La preghiera fatta con fede è potente! Continuiamo a pregare il Rosario per la pace in Medio Oriente e nel mondo intero", è stato l'appello del Papa.