Palio Siena:Chiocciola vince terza prova

SIENA, 14 AGO - E' stata la contrada della Chiocciola a vincere la terza prova del Palio di Siena in vista della Carriera del 16 agosto. La Chiocciola, con il fantino Francesco Caria, detto 'Tremendo', sul cavallo 'Una per Tutti', ha conquistato la prima posizione subito dopo la partenza per mantenerla fino al termine del terzo giro. Buona la partenza anche della contrada dell'Aquila. Domani alle ore 9 è in programma la quarta prova.