Picchia la nonna,'sei morta che cammina'

FALCONARA MARITTIMA (ANCONA), 14 AGO - I carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima (Ancona) hanno arrestato oggi per maltrattamenti in famiglia un pregiudicato 27enne del posto, con precedenti per reati contro la persona e spaccio di sostanze stupefacenti. A chiamare i militari è stata la nonna materna, stremata dai comportamenti vessatori e violenti del nipote, disoccupato da sempre e che vive dei soldi che ottiene dall'anziana e dai propri genitori. Una storia di minacce e violenze che i carabinieri avevano cominciato a monitorare 6 mesi fa, quando i genitori dell'arrestato avevano trovato il coraggio di denunciarlo. Nel maggio scorso il giovane aveva afferrato per il collo la nonna 77enne per poi colpirla con una testata sul mento. Questa mattina, su richiesta della stessa nonna, i militari sono intervenuti a casa dell'anziana assistendo a un tentativo di aggressione e ascoltando frasi come "Tu sei una morta che cammina". A quel punto sono scattate le manette.