Gli cadde letto in testa, morto bimbo

GROSSETO, 14 AGO - E' morto dopo una settimana in gravi condizioni in ospedale, un bambino di 8 anni, rimasto colpito in un incidente domestico il 7 agosto scorso a Follonica (Grosseto) con il letto che accidentalmente gli era caduto sulla testa. La madre lo trovò così privo di sensi e chiamò i soccorsi. I medici del 118 tentarono di rianimarlo, poi fu deciso il trasferimento al Meyer di Firenze. Ma, nonostante le cure in ospedale, per il bimbo non c'è stato niente da fare. A Follonica il sindaco Andrea Benini ha proclamato il lutto cittadino per domani.