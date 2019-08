Hong Kong: Cathay licenzia due piloti

PECHINO, 14 AGO - Cathay Pacific ha licenziato due piloti per le posizioni a favore delle proteste pro democrazia che hanno paralizzato lo scalo di Hong Kong negli ultimi due giorni, segnate dagli scontri con la polizia. La mossa, che è finalizzata ad allentare le pressioni di Pechino sulla compagnia perché adottasse misure contro il sostegno del suo staff alle manifestazioni, colpisce un pilota "attualmente coinvolto in una procedimento legale" e un altro, ha riferito Cathay in nota, è accusato di aver usato impropriamente le informazioni su un volo.(ANSA).