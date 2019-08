Incendi: allerta arancione in Sardegna

CAGLIARI, 14 AGO - Sarà un ferragosto con una nuova allerta per alto rischio di incendi in gran parte della Sardegna, complice il maestrale che continuerà a soffiare con vigore anche nelle prossime 48 ore. La Protezione civile regionale ha confermato il codice arancione per giovedì 15 in tutto il Campidano di Cagliari e Oristano, nel Sulcis, in Gallura e nelle zone interne del Nuorese. Più attenuato il pericolo nel resto dell'Isola, dove il codice è giallo.