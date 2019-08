Statue con coperte termiche anti-Salvini

LA SPEZIA, 14 AGO - Coperte termiche, come quelle utilizzate durante il soccorso dei migranti in mare, dalla scorsa notte avvolgono alcune statue alla Spezia dove oggi alle 21 è atteso il ministro Matteo Salvini per partecipare a una iniziativa della Lega. Prevista anche una contro manifestazione, alle 18.30, organizzata da studenti e comitati uniti nel collettivo 'La Spezia non si Lega' contro il decreto sicurezza bis. Sulle statue sono apparse anche alcune scritte come "Liberi di non affogare" e "Restiamo umani". Già da ieri in città e in alcune zone della provincia sono apparsi striscioni di protesta. Uno striscione è stato lasciato anche accanto al castello di Lerici.