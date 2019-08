Borsa: Milano scivola (-2%) con banche

MILANO, 14 AGO - Piazza Affari peggiora: partita in leggero calo, nel corso della mattinata la Borsa di Milano ha registrato una corrente di vendite sempre più consistente, fino a cedere il 2% in vista di metà seduta. Tutte le Borse europee si stanno indebolendo (Francoforte e Parigi perdono oltre un punto percentuale), ma Milano resta la più pesante con le banche a guidare i ribassi: Banco Bpm, Bper e Unicredit scivolano di oltre tre punti percentuali, Intesa è in calo di oltre il 2%.