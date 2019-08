Usa: allarme bond, s'inverte curva tassi

ROMA, 14 AGO - I titoli di Stato americani e inglesi lanciano il segnale d'allarme su una potenziale recessione: per la prima volta dal 2007, il tasso dei treasuries statunitensi a dieci anni scende sotto quello dei titoli a due anni. Inversione della curva dei rendimenti anche per i titoli inglesi, per la prima volta dal 2008. Gli investitori anticipano misure decise delle banche centrali. E nell'incertezza, l'oro è a breve distanza dal record segnato ieri (a 1535 dollari), scambiando a 1.508 dollari.